'Прихожу домой - бегу к ней': Надя Дорофеева рассказала о пополнении в семье

Артистка поделилась своими эмоциями.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала о пополнении в семье с Михаилом Кацуриным. Недавно они завели сирийского хомяка, которого назвали Чурчхелла.

Как поделилась артистка в интервью для "Нашего радио", этого хомяка они купили для дочери Михаила - Александры.

"Для тех, кто думает, что я не в себе, Чурчхелла – это не еда, это – сирийский хомяк. Во-первых, это хомяк не мой", – призналась Дорофеева.

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Она добавила, что когда приходит домой, то сразу бежит к своему домашнему любимцу.

"Я не думала, что я буду это испытывать. Потому что прихожу – бегу к ней. Я ее называю Чуча. Она сама выходит на ручки, она бегает по нам, мы купили огромный шар, в который мы ее садим, она бегает по дому", – отметила Дорофеева.

К слову, у Михаила Кацурина есть двое детей от предыдущего брака - сын Иван и дочь Александра. А вот в браке с Дорофеевой у него пока нет детей.

Напомним, ранее Дорофеева наделала шума в сети новым треком "Добавьте света".

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