Исполнительница представила яркий клип к новой композиции.

Известная украинская певица Надя Дорофеева выпустила новую песню "Добавьте света". К новому синглу артистка сняла яркий клип, который многим пользователям напомнил времена до полномасштабного вторжения и хиты группы "Время и Стекло", участницей которого исполнительница была.

В новой песне звезда спела о вере в светлое будущее. Она исполнила композицию о надежде на лучшее сразу на двух языках: английском и украинском. В подписи к клипу, премьера которого состоялась на YouTube, знаменитость призвала поклонников в сложные времена не сдаваться и самостоятельно "зажигать свет в конце тоннеля", даже если кажется, что все потеряно.

"Говорят, что в конце тоннеля всегда есть свет. Но бывают моменты, когда ты идешь, идешь, а его не видно... Может, мы сами должны зажечь его? Но что делать, когда сил почти нет? Добавьте света!" - написала Надежда.

Видео дня

В музыкальном видео Дорофеева предстала в привычном для себя амплуа. Она исполнила несколько зажигательных танцев и показалась в ярких образах.

Реакция поклонников

Поклонники певицы засыпали ее положительными отзывами о треке "Добавьте света" в комментариях под клипом. Они пишут, что песня напомнила им стиль в музыке Надежды до полномасштабного вторжения, у многих композиция вызвала ностальгию. А также добавляют, что песня очень актуальна сейчас и прекрасно описывает события, которые происходят в мире:

"Песня вернула в довоенное время. В то же время это о нашем настоящем. Большой спектр эмоций. Браво команде"

"Трек очень актуальный. Так не хватает света сейчас, Надя, ты свет"

"Лучший релиз этого года. Такие песни одна из причин, почему я люблю поп-музыку"

"Еще один шедевр, который так же описывает переживания всех нас! Браво!"

"Что песня, что клип необыкновенные, как всегда, а образ очень напоминает времена "ВиС", прямо ностальгия"

Напомним, ранее Надя Дорофеева выпустила саундтрек для украинского фильма "Песики", где главную роль сыграла Леся Никитюк. Исполнительница представила дерзкую композицию "Мураками".

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