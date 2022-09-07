Звезда признается, что семья для нее - это самое важное.

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что некоторые ее родственники остались в аннексированном Крыму. Она очень по ним скучает, ведь семья для нее - самое важное в жизни.

"Они переживают войну очень сложно. Я даже не представляю, когда мы увидимся снова. До полномасштабного российского вторжения близкие постоянно приезжали ко мне в Киев. Я так скучаю по семье и мечтаю встретиться. Для меня это огромная боль и очень сложная тема. Моя семья - это самое важное что у меня есть", - сказала певица в программе ЖВЛ.

Она добавила, что первые три месяца полномасштабного вторжения России в Украину была в ступоре. Именно тогда у нее появилось непреодолимое желание писать украинские песни, но давалось это ей очень сложно.

"У меня не шла мелодия и было такое ощущение, как будто у меня забрали все силы. Немного подождав я смогла собраться и это дало мне крылья. Сейчас у меня очень странное ощущение, когда я пою свои русскоязычные песни. Исключение я делаю только для военных, когда они меня просят что-то такое спеть, они хотят вспомнить прошлую жизнь, вспомнить то, что им нравилось. Конечно я им пою. Я бы очень хотела, чтобы мы вернули свой дом. Мне кажется, что самое важное, что нужно сделать после победы - отдать дань уважения всем погибшим", - говорит артистка.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в мини-юбке.

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