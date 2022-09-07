Певица позировала в сером костюме.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая нередко радует публику соблазнительными нарядами, показала очередной провокационный снимок. На фото, опубликованном в Instagram-блоге, она позирует в сером костюме, состоящем из пиджака и мини-юбки. Под пиджаком надета футболка.

Судя по всему, звезда решила сфотографироваться в примерочной магазина. На ее лице нет макияжа, а волосы небрежно распущены.

"Крейзи дей тудей", - коротко подписала фото Надя Дорофеева.

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Поклонники сделали массу комплиментов внешнему виду исполнительницы, и уточнили, что в мини у нее очень сексуально выглядят ноги.

Напомним, накануне экс-муж Надежды Дорофеевой Вова Дантес выпустил новую песню и клип. В видеоработе он использовал кадры поклонников, которые вынужденно покинули Украину из-за войны. Снялась там и новая возлюбленная артиста Даша Кацурина.

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