Опальная певица, которая сама оказывалась в подобной ситуации, высказалась о том, что Алина Паш не будет представлять Украину в этом году.

Украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун, - УНИАН.) едко оценила скандал, который возник вокруг нацотбора на Евровидение-2022. Артистка призналась, что без всей этой истории "было бы скучно".

На своей странице в Instagram MARUV рассказала, как она относится к ситуации, которая возникла вокруг украинского нацотбора на песенный конкурс.

Оказалось, певица считает, что в подобных ситуациях "нужно радоваться". По мнению Корсун, для этого и нужны телешоу.

"В целом я смотрю на это ровно. Надо радоваться тому, что есть что обсудить. И есть, над чем посокрушаться. Для этого и нужны телешоу. Чтобы вызвать в вас яркую эмоцию и бурное обсуждение в обществе. Без этого было бы скучно", - написала MARUV.

Скандал на нацотборе на Евровидение 2022

Скандал вокруг участия Украины на песенном конкурсе разгорелся после победы Алины Паш в нацотборе. Общественность обвинила певицу в незаконном пересечении оккупированного Крыма, что является прямым нарушением условий участия в конкурсе.

Из-за чего Паш даже внесли в 2019-м в базу "Миротворец". При этом сама певица все обвинения отвергала. Организаторы нацотбора после давления общества сделали запрос в ГПСУ по поводу посещения Паш Крыма.

15 февраля пограничники официально заявили, что такой документ рэперше не выдавали, так что справка была подделана. Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий рассказал, что Украине может грозить дисквалификация с конкурса из-за якобы "заполитизированности".

Напомним, "Суспильный вещатель" прописал в условиях участия в национальном отборе песенного конкурса табу на незаконные вояжи в оккупированный Крым после скандала с MARUV.

Скандал вокруг MARUV и Евровидения: что известно

Напомним, сама певица оказывалась в подобном скандале в 2019 году. Тогда она должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который проходил в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступили против кандидатуры исполнительницы, так как она гастролировала в России.

Тогда MARUV пыталась оправдаться. На своей странице в Facebook она даже писала, что ради участия в Евровидении готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между "Суспильным" и певицей провалились. В НОТУ отметили, что согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса, а ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации.

В итоге певица не поехала на конкурс. Вице-премьер по гумвопросам Вячеслав Кириленко отметил, что в нацотборе были замешаны российские пропагандисты.