Оказалось, что во время репетиции номер Станислав напугал Евгению.

Украинский каратист Станислав Горуна во время репетиции своего номера на шоу "Танцы со звездами" напугал певицу Евгению Власову, которая также участвует в проекте.

По словам Горуны, им одолели негативные эмоции, так как у него не получались движения квикстепа. Он начал размахивать руками и ногами, а рядом оказалась Евгения Власова.

"У нее на лице сразу читался шок, ступор, а потом было возмущение. Через день, когда эмоции уже поутихли, я подошел, подарил цветы, и мы договорились, что в дальнейшем такого не будет", - сказал Горуна.

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При этом сама Власова отметила, что тогда Горуна сорвал ее репетицию с партнером. А также она добавила, что дружеских отношений между ними не будет. Теперь она всегда будет относиться к Станиславу с осторожностью.

"Было такое ощущение, что надо мной надругались", - сказала Власова.

Отметим, в четвертом эфире шоу "Танцы со звездами" Станислав Горуна станцевал самбу под песню Виктора Павлика – ШИКИДЫМ. Судьи оценили его выступление в 28 баллов.

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Автор: Диана Могилевич