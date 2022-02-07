Певица записала несколько видео с клиники.

Российская певица и актриса Анна Семенович сделала липосакцию подбородка и рук и показала на видео результат процедуры.

Ролики из клиники 43-летняя бывшая солистка группы "Блестящие" опубликовала в своем Instagram.

"Дорогие мои, вы все знаете, что я очень открытый и честный человек. И здесь на своей страничке я всегда рассказываю о себе всю правду!... Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук", – написала Семенович в подписи к видео.

А на записи певица показала, как готовится к операции и как пришла в себя после процедуры.

"Вы теперь не увидите у меня второго подбородка и не будете мне писать гадости, – заявила она на видео перед операцией. – Дорогие мои, пришла в себя. Сейчас мне поставят капельницу, и я отправлюсь ко сну. Сохраняю бодрость духа, позитив".

Подписчики тем временем разделились на два лагеря: одни ее поддерживают, другие – критикуют:

"Да… держать питание и спорт всю жизнь – это труд! И сохранять себя… у каждого свой выбор", "Надо просто меньше кушать, и тогда не надо будет делать операции", "Вы – молодец", "Скорейшего восстановления".

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