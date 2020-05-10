"Что ты такое?": Анна Семенович с тройным подбородком повергла поклонников в шок (фото)

Поклонники не сразу узнали в располневшей женщине экс-солистку группы "Блестящие".

Российская певица и актриса кино Анна Семенович изрядно располнела во время карантина.

Фотографию, на которой у певицы тройной подбородок, она выставила на своей странице в Instagram.

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Поклонники не сразу узнали в располневшей женщине экс-солистку группы "Блестящие".

«Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть? Как на первом фото или на втором?» - подписала фото певица, добавив хештеги «Сидим дома», «Едим всей страной».

Снимок артистки привел пользователей в недоумение. Поклонники не могли поверить своим глазам: «Что ты такое?», «Разве можно так пугать??? Меня чуть кондрашка не хватила!!! Хорошо, что вторую фотку увидела, отпустило...», «Наконец-то без фотошопа», «Да ладно, так изменилась?», «На кого ты стала похожа! Ужас!», – комментировали пользователи.