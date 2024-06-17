Балерина выделила 6 характеристик.

Уже несколько месяцев ходят слухи о разводе известной украинской балерины Екатерины Кухар и ее мужа - артиста балета Александра Стоянова. На этот раз звезда сцены рассказала, какого мужчину она видит рядом с собой.

Артистка назвала характеристики, которыми должен быть наделен ее возлюбленный. По словам Кухар, таких черт есть шесть. В частности, она говорит, что партнер должен быть сильным, уверенным в себе и любящим, а также успешным.

В дополнение, балерина указала, что ее избранник должен быть готов на все ради нее и любить ее. Знаменитость подчеркнула важность интимной близости в отношениях.

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"Только такой мужчина может выдержать меня рядом", - подытожила Екатерина.

Что известно о браке Кухар и Стоянова

Еще в 2023 году ходили слухи о возможном разрыве артистов. Дело в том, что звездные супруги не появляются вместе на светских мероприятиях и не публикуют совместные фото в соцсетях. Стоянов намекал на разрыв отношений с Кухар. Он называл ее только "матерью его детей", что вызвало немало подозрений у поклонников.

Екатерина не комментирует свою личную жизнь. Однако она объяснила, как относится к тому, что муж не хочет отказываться от русской культуры. Тогда балерина заявила, что они "идут разными путями".

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассекретила экстремальное хобби 9-летней дочери.

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