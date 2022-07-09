Артистка, которая молчит о войне в Украине и цинично продолжает выступать в России, получила очередную порцию хейта от поклонников.

Певица Таисия Повалий дала знать о себе в собственном Instagram-блоге. Она поздравила своих подписчиков с днем семьи.

"Сегодня священный день, великий праздник. Праздник семьи, любви и верности. Семья - важнейшая ценность на земле. Берегите наши традиции, любовь и уважение друг к другу. С праздником, мои любимые подписчики", - написала Повалий в своем блоге.

Некоторые поддержали ее, а некоторую часть аудитории зацепила фраза Таисии о верности. Ведь артистка сама недавно попалась на предательстве - приняла пророссийскую сторону. Когда оккупанты бомбили мирные украинские города, она молчала и выступала на российских сценах. Сейчас ситуация не изменилась.

"Интересно, когда день предателя? Поздравлю вас обязательно", "Вы предали свою родину! Вот и оставайтесь там!", "Народная х*истка", "Продажная", "Очнулась? Сидела бы и дальше в своей Раше", - пишут пользователи под постом Таисии Повалий о семье.

Напомним, в бою с оккупантами погиб участник второго сезона шоу "Эксы".

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