Александр Стрыкаль погиб в возрасте 28 лет.

Участник второго сезона шоу "Эксы" Александр Стрыкаль с начала полномасштабной войны вступил в ряды Вооруженных сил Украины и отправился на передовую защищать нашу страну от российских захватчиков.

Сегодня стало известно о том, что герой погиб при выполнении боевой задачи в возрасте 28 лет. У него осталась жена и маленькая дочь.

"6 июля в боях против российских оккупантов в Донецкой области, при выполнении боевой задачи погиб наш земляк, мироновчанин Александр Александрович Стрыкаль. Жизнь воина спасти не удалось, ему навсегда будет 28 лет. В этот скорбный момент выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая потеря для его жены, маленькой дочери, родителей... Вся община грустит вместе с вами. Низко кланяемся подвигу Александра. Вечная память и слава герою! Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - сообщает пресс-служба Мироновского городского совета в Facebook.

Отметим, Александр вместе со своей супругой Светланой участвовал во втором сезоне шоу "Эксы". Пара пришла на проект, чтобы спасти свои отношения. Как рассказывала супруга воина, они очень хотели ребенка, но каждый раз у нее случался выкидыш. Это не лучшим образом повлияло на их отношения, поэтому они решились прийти на проект за помощью специалистов.

После участия в проекте им удалось сохранить отношения. Позже у них таки родилась дочь.

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