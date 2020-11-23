Студии Disney и Marvel готовятся начать съемки второй части «Черной Пантеры». Предварительно, старт запланирован на июль 2021 года.
Читайте такжеЗвезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер тайно снялся в сериале о смертельном вирусеОб этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что съемки пройдут в Атланте. Они продлятся более шести месяцев.
Как известно, производство второй части фильма откладывалось несколько раз – из-за внезапной смерти исполнителя главной роли Чедвика Боузмана, а также из-за коронавируса.
Как отметила вице-президент Marvel Виктория Алонсо, образ актера не будут воссоздавать при помощи CGI-технологий. Предполагается, что новой Черной Пантерой станет Шури в исполнении Летисии Райт.
«Черная пантера»: что известно о фильме
Американский супергеройский фильм 2018 года, основанный на комиксах Стэна Ли и Джека Кирби об одноимённом персонаже издательства Marvel Comics.
Фильм спродюсирован Marvel Studios и распространяется Walt Disney Studios Motion Pictures.
Картина является 18-й в Кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Действие картины разворачивается после событий, рассказанных в фильме «Первый мститель: Противостояние».
По сюжету Т’Чалла после смерти своего отца возвращается домой в изолированную африканскую страну Ваканду, где становится новым королем. Однако его титул вскоре оспаривает Киллмонгер, планирующий отказаться от политики изоляционизма и начать глобальную революцию.
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