Производство второй части картины откладывалось несколько раз.

Студии Disney и Marvel готовятся начать съемки второй части «Черной Пантеры». Предварительно, старт запланирован на июль 2021 года.

Читайте такжеЗвезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер тайно снялся в сериале о смертельном вирусеОб этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что съемки пройдут в Атланте. Они продлятся более шести месяцев.

Как известно, производство второй части фильма откладывалось несколько раз – из-за внезапной смерти исполнителя главной роли Чедвика Боузмана, а также из-за коронавируса.

Как отметила вице-президент Marvel Виктория Алонсо, образ актера не будут воссоздавать при помощи CGI-технологий. Предполагается, что новой Черной Пантерой станет Шури в исполнении Летисии Райт.

«Черная пантера»: что известно о фильме

Американский супергеройский фильм 2018 года, основанный на комиксах Стэна Ли и Джека Кирби об одноимённом персонаже издательства Marvel Comics.

Фильм спродюсирован Marvel Studios и распространяется Walt Disney Studios Motion Pictures.

Картина является 18-й в Кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

Действие картины разворачивается после событий, рассказанных в фильме «Первый мститель: Противостояние».

По сюжету Т’Чалла после смерти своего отца возвращается домой в изолированную африканскую страну Ваканду, где становится новым королем. Однако его титул вскоре оспаривает Киллмонгер, планирующий отказаться от политики изоляционизма и начать глобальную революцию.

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Автор: Катерина Шварц