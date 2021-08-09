Певица не стала скрывать свои аппетитные формы.

Украинская певица Надя Дорофеева, как всегда, предстала перед поклонниками в стильном аутфите. Вот только он получился с очень интересной деталью.

Звезда надела джинсовые мини-шортики и белый топ. Более того, Надя, оперевшись на машину, специально выпятила свои формы, чтобы привлечь внимание фанатов.

"На низком старте в отпуск", - подписала фото Дорофеева.

Новые снимки Дорофеевой за несколько часов набрали более 100 тысяч лайков. Поклонники уверяют, что мимо таких фото пройти просто невозможно.

"Какие красивые фотографии", "Горячая Дорофеева", "Слишком красивая", "Невозможно пройти мимо этих фоток", "Прекрасная", - пишут фолловеры.

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Автор: Диана Могилевич