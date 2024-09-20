У него тяжелое состояние.

Отец известного российского певца-путиниста Филиппа Киркорова - 92-летний пропагандист Бедрос Киркоров - попал в больницу. Сейчас он находится в реанимации и его состояние тяжелое.

В комментарии для пропагандистских СМИ Филипп, который поддерживает войну в Украине, заявил, что его отец на грани жизни и смерти. По его словам, Бедрос был в критическом состоянии, но сейчас врачи дают положительный прогноз. Пока что путинский попугай не раскрывал, что именно стало причиной госпитализации его отца.

"92 года все-таки с лишним. Было плохо, очень плохо, практически совсем плохо, но врачи Боткинской больницы, гениальные врачи, вообще вся команда больницы спасла его жизнь так же, как в свое время спасла ему жизнь больница Вишневского. Он все еще находится в реанимации, но мы надеемся, что он вернется в строй. Мы всего очень ждем. Состояние тяжелое. Но прогноз положительный. Надеемся, что мы отпразднуем еще не один его день рождения, как минимум", - сказал Киркоров.

Видео дня

Позиция Киркорова относительно войны в Украине

Филипп регулярно высказывает свою пророссийскую позицию, "молится" на российского диктатора и продолжает выступать в оккупированном Крыму. В начале полномасштабного вторжения певец поддержал нападение оккупантов. В 2015 году путиниста внесли в базу Миротворец из-за пересечения границы с целью проникновения в аннексированный Крым. С 2021 года фанат Кремля признан лицом, которое несет угрозу украинской нацбезопасности, и на него наложены санкции СНБО.

В конце прошлого года артист попал в громкий скандал из-за "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой, в которой он принял участие. Тогда она вызвала волну "отмены" в стране-агрессоре, под которую попал и Филипп. После этого артист публично вымоливал прощение у Кремля.

Напомним, ранее украинский певец Вадим Олейник рассказал о лживых "золотых горах", которые обещал ему Киркоров.

Вас также могут заинтересовать новости: