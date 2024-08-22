Мужчина не впервые имеет проблемы с законом.

Отца известного путиниста Филиппа Киркорова - Бедроса - могут арестовать. Причиной задержания 92-летнего мужчины могут стать штрафы, которые он не оплатил ранее.

Как пишут некоторые росСМИ, Бедрос любит погонять на автомобиле. А, например, недавно он трижды превысил скорость и получил штрафы на 1500 рублей. Отец сторонника диктатора не спешит оплатить штрафы, однако это для него может плохо закончиться.

"Отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста. На 92-летнего Бедроса возбудили административное дело за неоплаченные штрафы ГИБДД. Теперь: арест или новый штраф в двойном размере. Происходит такое не впервые", - пишут росСМИ.

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Поговаривают, что сам Филипп не даст арестовать отца, поэтому, вероятно, покроет его штрафы. Известно, что у певца, который поддерживает полномасштабную войну, близкие отношения с папой. Однако пока путинист не комментировал эту ситуацию.

Напомним, ранее Филипп Киркоров окончательно сошел с ума. 57-летний артист показал свое тело, заполненное большим количеством татуировок.

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