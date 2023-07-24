На мужчину уже составили протокол.

На концерте известной российской группы "Руки вверх" в "Лужниках" произошла драка. Фанат с кулаками набросился на полицейских, в результате чего они получили травмы.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, у входа на стадион дежурила охрана. Там она заметила пьяного поклонника солиста группы Сергея Жукова. Мужчина неадекватно себя вел, поэтому охрана его не пропускала. После того, как безумный фанат группы начал с матами кричать на охранников, прибежали полицейские.

Они попытались усмирить мужчину, однако тот никак не успокаивался. В результате он вступил в драку с сотрудниками правоохранительных органов. Он ударил по лицу 24-летнего сержанта, после чего на него надели наручники.

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Затем полицейские решили его досмотреть, и в этот момент мужчина ногой пнул одного из них. В итоге его увезли в отдел.

Также сообщается, что в ходе драки полицейские получили травмы. Первому поставили диагноз "подозрение на закрытую черепно-мозговую травму" и "перелом носа", второму - "подозрение на перелом стопы".

За нападение на полицейских москвичу грозит до 10 лет колонии. Однако пока на него только составили протокол за "Мелкое хулиганство".

Напомним, Пивоваров на концерте вступил в конфликт со зрителем.

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