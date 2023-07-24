Артисту не понравилась реакция посетителя на его выступление.

Недавно певец Артем Пивоваров дал очередной сольный концерт, во время которого произошла неприятная ситуация. Один из зрителей все время показывал большой палец вниз, тем самым давая понять, что ему не нравится творчество артиста.

Знаменитость не смог сдержать своих эмоций и начал конфликтовать с мужчиной. Изначально он попросил зрителя выйти на сцену и попробовать выступить вместо него, а когда тот отказался, Пивоваров начал на него давить.

"Иди сюда. Давай иди сюда. Ты весь концерт показываешь вот так (палец вниз, - УНИАН). Давай, иди сюда, на сцену, пожалуйста. Давай. Чего? Смелее. Или ты не о смелости? Или это типо "класс" только в другую сторону? А, я просто не понимаю. Извини, друг, я не понял", - обратился к зрителю Пивоваров.

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После этого разговора артист продолжил свое выступление.

Чем известен Артем Пивоваров

Артем Пивоваров - известныый украинский певец. Он выпустил несколько хитов, разорвавших все чарты - "Дежавю", "Моя ніч", "Рандеву" и другие. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он запустил проект с украинскими знаменитостями, в рамках которого положил стихи известных поетов на музыку и исполнил их вместе с Настей каменских, Надей Дорофеевой, Олей Поляковой и другими.

За полтора года Пивоваров стал звездой номер 1 в Украине. Известно, что он станет тренером нового сезона шоу "Голос країни".

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