Певица прогулялась в Юрмале.

После слухов о вероятном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые уехали из страны-агрессора в начале войны с детьми в Израиль, певицу заметили без мужа на прогулке.

Соответствующее видео попало в сеть Tik-Tok. На нем видно, как артистка в белом наряде гуляет с сыном Гарри и дочерью Елизаветой, а также с высоким мужчиной в темных очках. Однако Галкина рядом нет.

Автор ролика отметил, что Пугачева сейчас находится в Юрмале, куда она недавно приехала из-за лучшего климата для здоровья.

Реакция подписчиков

Подписчики сразу начали писать комплименты звезде и спрашивать о Галкине.

"Какая красавица! С чистой совестью и руками"

"А где Максим?"

"Алла Борисовна хорошо выглядит на свой возраст!"

"Алла, вам низкий поклон. Вы великий человек. А что это за человек рядом?"

"Может, это отец Кристины?".

Однако сама Пугачева не комментировала это видео.

Что известно об отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Певица Алла Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина 24 декабря 2011 года. До свадьбы они долгое время встречались и жили вместе. Через 6 лет после официального оформления отношений пара обвенчалась. Сейчас супруги воспитывают двух детей-двойняшек от суррогатной матери: дочь Елизавету и сына Гарри. Слухи о вероятном разводе звездная пара официально не комментировала.

Напомним, ранее стало известно, что из-за поддержки Украины Пугачеву в России хотят признать "иноагентом".

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