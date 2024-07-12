После слухов о вероятном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые уехали из страны-агрессора в начале войны с детьми в Израиль, певицу заметили без мужа на прогулке.
Соответствующее видео попало в сеть Tik-Tok. На нем видно, как артистка в белом наряде гуляет с сыном Гарри и дочерью Елизаветой, а также с высоким мужчиной в темных очках. Однако Галкина рядом нет.
Автор ролика отметил, что Пугачева сейчас находится в Юрмале, куда она недавно приехала из-за лучшего климата для здоровья.
Реакция подписчиков
Подписчики сразу начали писать комплименты звезде и спрашивать о Галкине.
- "Какая красавица! С чистой совестью и руками"
- "А где Максим?"
- "Алла Борисовна хорошо выглядит на свой возраст!"
- "Алла, вам низкий поклон. Вы великий человек. А что это за человек рядом?"
- "Может, это отец Кристины?".
Однако сама Пугачева не комментировала это видео.
Что известно об отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Певица Алла Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина 24 декабря 2011 года. До свадьбы они долгое время встречались и жили вместе. Через 6 лет после официального оформления отношений пара обвенчалась. Сейчас супруги воспитывают двух детей-двойняшек от суррогатной матери: дочь Елизавету и сына Гарри. Слухи о вероятном разводе звездная пара официально не комментировала.
Напомним, ранее стало известно, что из-за поддержки Украины Пугачеву в России хотят признать "иноагентом".