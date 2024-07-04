Пара вместе более 13 лет.

Российский музыкант-путинист Стас Барецкий заявил, что у звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина не все хорошо в отношениях. Более того, сторонник диктатора отметил, что они на грани развода.

По его словам, у певицы и юмориста, которые поддерживают Украину во время войны с РФ, начались серьезные проблемы в супружеской жизни.

"На фоне разлада отношений с Галкиным может возникнуть множество юридических вопросов. Насколько мне известно, Пугачева инициатор этого всего, а Галкин там препятствует", - сказал Барецкий росСМИ.

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Он также добавил, что родные Пугачевой и ее близкое окружение против развода с мужем. О вероятном разладе в семье Примадонны он рассказал так:

"Там такое семейное болото. Может ей обидно, что нет поддержки от близких. Поэтому пока не общаться с дочкой и внуками - это правильное решение".

Однако ни Пугачева, ни Галкин эту информацию официально не комментировали.

Что известно об отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Российская певица Алла Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина 24 декабря 2011 года. До этого они долгое время встречались и жили вместе. Через 6 лет после свадьбы пара обвенчалась. Сейчас супруги воспитывают двух детей-двойняшек от суррогатной матери: дочь Елизавету и сына Гарри.

В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины они всей семьей выехали в Израиль. Пугачева и Галкин осудили кровавую политику Кремля, после чего юмористу дали статус "иноагента".

Напомним, ранее у Аллы Пугачевой отобрали важное звание в России.

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