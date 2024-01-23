Актриса лежала под капельницей.

Украинская актриса Ксения Мишина попала в больницу на отдыхе на Бали. Она выложила фото с капельницей у себя в Instagram.

"Как сказала моя знакомая: "На Бали все это проходят", - подписала фотографию актриса.

Далее она сообщила больше подробностей. Оказалось, что кроме проблем со здоровьем, было еще немало "интересных приключений".

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"Съесть перед дорогой бактерию, проваляться ночью с температурой под капельницей, утром едва не опоздать на самолет. На стойке регистрации забыть документы, поднять весь аэропорт на уши, потерять ребенка, попасть в турбулентность, оставить вещи в межтерминальном автобусе, бежать за ним. Далее сломать чемоданы, забыть планшет в предыдущем самолете, снова поднять аэропорт на уши, снова попытаться опоздать на следующий самолет. И все это время терпеть боль в животе и температуру", - расписала все события за день Ксения.

Далее она отметила, что такие проблемы в жизни случились с ней не просто так.

"Я глубоко убеждена в том, что когда чувствуешь, что происходит что-то плохое с чем-то/кем-то родным, то все пространство об этом говорит. А потом открываешь новости и понимаешь все", - добавила Мишина, увидев новости о ночной атаки россиян.

Как сейчас чувствует себя Мишина - она не рассказывает.

Напомним, недавно Ксению Мишину, которая отдыхает с сыном Платоном на Бали, захейтили в сети. Женщина опубликовала видео, где она купается в воде у водопада и наслаждается отдыхом, однако ее осудили за такой контент.

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