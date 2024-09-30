Пара вместе три года в свободном браке.

Украинская актриса и модель Виктория Маремуха намекнула на развод с мужем-французом.

Недавно она опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, как проходят их семейные выходные. Девушка написала, что с мужем Луи они уже живут отдельно, но пытаются поддерживать отношения ради общего сына.

"Несмотря на то, что мы живем отдельно, мы сделали график так, чтобы одинаково воспитывать и видеться с Лукой. А еще обязательно проводить время все вместе. Для Луки это очень важно", - написала Маремуха, чем спровоцировала слухи о вероятном завершении их отношений.

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Реакция подписчиков

Подписчики Виктории начали бить тревогу, ведь раньше Маремуха не рассказывала об изменениях в личной жизни.

"Почему отдельно? Такая классная семья..."

"Я почему-то так и думала"

"Вы же такие счастливые были вместе, почему разошлись? Такая хорошая пара и семья".

Но актриса пока официально не ответила. К слову, Виктория Маремуха вышла замуж за француза Луи в 2021 году.

А уже через год родила сына Луку. Девушка рассказывала, что у них свободные отношения и она изменила мужу с актером.

Напомним, ранее Виктория Маремуха объяснила, почему позволяет мужу спать с другими.

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