'Мы союзники с россиянами?': Майкл Дуглас сделал заявление насчет политики США

Он публично поддержал Украину.

Оскароносный актер "Основного инстинкта" Майкл Дуглас не смог остаться в стороне от событий, которые сейчас происходят между США и Украиной.

В своем блоге он опубликовал обращение, в котором осудил попытки Дональда Трампа "утихомирить" России и в очередной раз поддержал Украину.

"Я чувствую себя медведем. Я был в спячке, а потом вышел – и это вроде бы новый мир. Мы с россиянами союзники? Я думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет. В любом случае я просто хочу на секунду затрубить в собственный рог", – поделился мыслями знаменитость.

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Стоит отметить, что Дуглас не впервые поддерживает Украину. Например, в 2022 году он появился на красной дорожке вручения премии Гильдии киноактеров в черном смокинге, который дополнил сине-желтым аксессуаром. Тогда он напомнил всем присутствующим, что это цвета флага Украины.

А уже в 2024 году Дуглас приехал в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской. На этой встрече он выразил свое восхищение украинцами, которые противостоят российской агрессии.

Напомним, сын Майкла Дугласа в годовщину войны поддержал Украину.

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