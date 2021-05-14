В самом музее в таком раскладе не увидели ничего особенного и поспешили объяснить, что расположение фигур должно соответствовать реальности.

Сотрудники известного музея мадам Тюссо исключили восковые фигуры принца Гарри и его супруги Меган Маркл из экспозиции королевы Елизаветы.

Читайте такжеМузей мадам Тюссо убрал фигуры Меган Маркл и принца Гарри от фигуры королевы Елизаветы IIВпервые о том, что фигуры больше не будут делить постамент со знаменитой бабушкой, публика узнала в январе 2020 года. Именно тогда Гарри и Меган заявили о желании отделиться и начать новую жизнь.

Теперь же в музее Тюссо сообщили, что навсегда переселили восковых Гарри и Меган подальше от Елизаветы. Теперь родственники королевы будут обитать рядом с Джорджем Клуни, Дэвидом и Викторией Бекхэм и другими известными личностями.

В самом музее в таком раскладе не увидели ничего особенного и поспешили объяснить, что расположение фигур должно соответствовать реальности.

«Мы всегда внимательно следили за ландшафтом знаменитостей, поэтому мы переместили фигуры принца Гарри и Меган Маркл, чтобы они присоединились к их голливудским друзьям, что отразило их новый статус на мировой арене как фаворитов из списка лучших», — приводит слова генерального директора музея Тима Уотерса The Sun.

Что на тему происходящего думают сами Гарри и Меган, пока неизвестно. Супруги переезд своих фигур не прокомментировали, передает popcornnews.

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Автор: Ирина Погорелая