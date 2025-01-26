Он решил расставить все точки над "і" в этом вопросе.

Экс-супруг певицы-предательницы Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу - впервые прокомментировал недавние слухи о романе с Ириной Билык.

Мужчина отметил, что ему нравится певица, однако каких-либо романтических отношений у них нет. По словам Мурата, между ними исключительно дружба.

"Ирочка, конечно, богиня. Я считаю, что она легенда украинского шоу-бизнеса. У нас очень близкая дружба на самом деле. Мы очень давно знаем друг друга. Я люблю ее как человека, ее творчество. Конечно, она роскошно выглядит", - сказал бизнесмен в разговоре с журналисткой Fashion Reality TV.

Видео дня

Мурат также добавил, что любит творчество Билык и собирается на ее концерт. Более того, он готов пригласить звезду на ужин, если она будет не против.

"У нее будет тур и я хочу попасть на концерт. Ира - шикарная женщина. И каждая ее песня звучит как из души. Конечно, если она даст согласие, я хотел бы поужинать с Ирой".

К слову, впервые слухи о романе Мурата и Ирины рассказал обозреватель украинского шоу-бизнеса и сплетник Богдан Беспалов. Он отметил, что певицу заметили в компании турецкого бизнесмена, который публично флиртовал со звездой, дарил ей цветы и целовал.

Напомним, ранее певец Владимир Дантес перепел песню Ирины Билык. Артист влюбил сеть в новую версию хита "Одинокая".

Вас также могут заинтересовать новости: