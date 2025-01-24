Поговаривают, что ему нужна аудитория певицы.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса и сплетник Богдан Беспалов со ссылкой на своих "котят" сообщил, что экс-муж предательницы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу - "подкатывает" к Ирине Билык.

По словам Беспалова, Мурата и Ирину заметили в теплых объятиях. Мужчина флиртовал со звездой, дарил ей цветы и целовал.

"Зачем ему роман с Билык? По слухам, из Мурата будут лепить политический проект и аудитория большой звезды прекрасно вписывается как потенциальный электорат. Настолько льстит, что ивент своей компании, по слухам, он организовал специально для нее – весь коридор был в портретах Билык", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Билык достаточно добрая и доверчивая, поэтому Налчаджиоглу может этим воспользоваться.

"Время покажет, но доля правды в этом есть. Это ее типаж, она достаточно добра и доверчива, так что Муратик упадет на уши и будет делать свое дело. Но, оригинальный кейс пиарщиков – через "звездный роман" собрать потенциальный электорат. О политических планах Мурата я рассказывал еще в декабре 2024 года на премии "MUZVAR AWARDS" для "Невероятной правды о звездах". Тошнит от этих гельминтов, которые только и мечтают дорваться до корыта, но мы глаз не спустим с турецкого milf hunter (охотника на мамочек, - УНИАН). Ирине Билык желаем мудрости не впасть в эту грязь", - добавил блогер.

Напомним, ранее Владимир Дантес перепел песню Ирины Билык и влюбил сеть в новую версию "Одинокая".

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