"Мужчина сильнее": Агата Муцениеце со слезами на глазах рассказала о семейных отношениях с актером Прилучным (видео)

Актриса откровенно рассказала об отношениях бывших супругов в семье.

Вчера актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись.

Специально к этой дате вышел новый выпуск YouTube-шоу Ксении Собчак, героиней которого стала Агата. Актриса откровенно рассказала ведущей об отношениях бывших супругов в семье.

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"У нас всегда были страстные отношения, мы били посуду, кидались друг в друга тарелками. Эту грань сложно почувствовать, когда кто-то ее переходит. То есть наши отношения были изначально суперэмоциональными, это было даже весело: мы могли покидаться посудой, разбить съемную квартиру, потом вместе ее чинить... Ну это наши отношения, нам так было хорошо! Но, видимо, важно соблюдать границы... Это же понятно, что как бы ты ни дрался, мужчина сильнее", - рассказывает актриса.

На вопрос Собчак, было ли это поведения со стороны Прилучного связано с алкоголем, Агата ответила утвердительно.

"Я люблю этого человека и ни в коем случае не хочу показать его в дурном свете. Мы идеально сошлись на том, что я - идеальная жертва, он - идеальный преступник. Это работало какое-то время, сейчас это не работает. И то, что я выложила то видео, и другая женщина, которая будет с ним, должна просто задуматься, сможет ли она вести себя так, чтобы человек вел себя по-другому", - говорит Агата.

Отметим, что в тот же день в сети появилось и свежее интервью Павла Прилучного. Однако в нем актер никак не прокомментировал ни свой развод, ни отношения с Муцениеце.

Как сообщал УНИАН, вчера звезда "Мажора" Павел Прилучный официально развелся с женой.

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