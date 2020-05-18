"Не можем разойтись красиво": в деле о разводе звезды "Мажора" Прилучного с женой произошел новый поворот

По словам актрисы, её брак с Прилучным дал трещину по причине того, что они перестали понимать друг друга.

История со скандальным разводом Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, похоже, подходит к финалу. Актриса подала заявление на развод с Прилучным в Головинский районный суд Москвы.

Об этом она сама сообщила в прямом эфире в Instagram.

«Все вопросы, касаемо человека на букву «П», - уже не ко мне», - заявила Агата.

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По ее словам, между ней и Павлом до сих пор кипят страсти. Взаимные претензии никак не дают двум половинкам мирно договориться.

"Мы разводимся и, как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так, как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские", - рассказала Муцениеце.

По словам актрисы, её брак с Прилучным дал трещину по причине того, что они перестали понимать друг друга. Счастья больше нет, общий язык муж и жена найти не могут. Да к тому же Павел, по утверждению Агаты, стал сильно злоупотреблять алкоголем и даже поднял на неё руку.

"Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей", - сказала актриса и телеведущая.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились в 2011 году в разгар совместных съёмок в сериале "Закрытая школа". В семье двое детей – сын Тимофей и дочь Мия.