Мужчина также рассказал, чем занимается на службе.

Финалист известного кулинарного шоу "МастерШеф-6" Олег Ковальчук пополнил ряды ВСУ.

43-летний мужчина отметил, что уже четыре месяца находится на службе. По его словам, новые реалии воспринять очень сложно, но отступать он не планирует.

"Когда пошел в армию, жена четко сказала: "Ты же у меня безбашенный". Конечно, скучаю по родным, часто переписываемся, иногда созваниваемся. Меня очень поддерживает моя семья: жена Валентина и мои сынишки. Главное, чтобы у них все было хорошо, потому что у меня их родных только трое. Именно их поддержка дает мне силы, дает желание жить. Можно сказать, что уже адаптировался. Конечно, трудно приспособиться к новым условиям. Радуюсь, что надев пиксель, могу продолжать заниматься любимым делом - кулинарией", - сказал мужчина в интервью изданию Суспільне Житомир.

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Ковальчук подчеркнул, что готовит блюда боевым собратьям одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВСУ. И хотя бывает тяжело, но он пытается каждый раз придумывать что-то новое и вкусное:

"Смены по 18-19 часов, все это время ты на ногах. Много разных блюд готовим с ребятами: супы, борщи, каши разнообразные, банош. Добавляем в рацион овощи, фрукты. Очень много нарезок приходится делать, потому что все готовится в большом количестве. Работаем посменно, справляемся потихоньку. Но армия, это армия – и здесь есть определенные правила питания, которых нужно соблюдать. Все же стараемся собратьям готовить сытно и так, чтобы им нравилось".

Что известно об Олеге Ковальчуке

Олег Ковальчук попал в четверку лучших участников шоу "МастерШеф" шестого сезона. После участия в проекте он установил рекорд Украины, приготовив 10 тысяч тортов на десяти разных локациях за сутки.

Напомним, ранее звезда "Крепосной" Александр Печерица рассказал о службе в ВСУ.

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