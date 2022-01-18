Певица наткнулась на жесткую критику в сети.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем инста-блоге фотографии с отдыха в Мексике.

На новых снимках звезда позирует в телесном раздельном купальнике на завязках. При этом она подтянула трусы вверх, едва не засветив интимную зону. Поклонникам не понравился такой снимок Каменских, поэтому они решили высказать свое недовольство в комментариях.

Читайте такжеMARUV временно ушла со сцены: что случилось"Можно было бы уже и без трусов", "Слишком откровенно", "Настя, заканчивай", "Как-то неудачно в нижней части", "Плавки то светятся", "Давно голой не было! Плавки натянула, талию закрыла, ужасная поза", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Настя Каменских прогулялась по Мексике "без белья".

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