Под платьем певицы не видно трусиков.

Украинская певица Настя Каменских отдыхает в Мексике вместе со своим супругом Потапом и подругой Анной Андрийчук. Звезда показала яркие фото из солнечного Тулума.

На фото она позирует в черном платье из веревочек, которое едва прикрывает ее обнаженное тело. И если на снимке видно, что певица надела верх от купальника, то трусиков под платьем совсем не видно.

"Горячая девушка", - подписала снимок звезда.

"Попа как у Ким?", "Сколько можно уже фоткать эту попу?", "Сама красивая в мире", "Шикарная", "Любительница посветить задком", "Сексуальная леди", "Эффектно", "Потапу очень повезло", - разошлись во мнениях поклонники.

Напомним, ранее Настя Каменских без макияжа и в купальнике очаровала поклонников.

Вас также могут заинтересовать новости: