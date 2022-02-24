Они призвали их действовать.

Украинские знаменитости призвали россиян выступить против войны с Украиной.

Обращения они записали на своих страницах в Instagram.

Режиссер Алан Бадоев попросил россиян прекратить высказывать недовольство в соцсетях и выйти на улицы.

"Все что вы знали вчера о нашем мире … забудьте. Сегодня Россия атаковала города Украины. Мы проснулись под звуки сирен, а кто-то под звуки взрывов…Запомните этот день, что бы рассказать о нем своим детям … Киев 24.02.2022", - написал он.

Певец Макс Барских рассказал, что в Херсоне сейчас находится его семья. Он призвал жителей РФ не молчать.

"Мой родной город Херсон в котором я родился и вырос потихоньку разрушают! Моя душа болит! Там по-прежнему моя семья которую я не могу вывезти, так как постоянно происходят атаки со стороны России", - написал он.

"Неужели вы искренне чувствуете что правители вашей страны ведут вас в светлое будущее? Неужели вы не чувствуете ложь, которую вам показывают с экранов телевизоров каждый день? Неужели вы хотите отделиться от всего мира и жить под указами человека, которому глубоко наплевать на вас и ваше будущее? Молчание и покорство приводят к рабству. Неужели вы не чувствуете своё единство и силу в противостоянии решениям вашего президента? Хватит молчать! Иначе жадность, алчность, желание власти маленькой группы людей, унесёт жизни миллионов, если не всего человечества в будущем!" - написал певец.

Леся Никитюк попросила подписчиков из России рассказать остальным, что их страна сейчас бомбит Украину.

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