Шоумен разлегся на палубе в виде звезды.

Супруг Аллы Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин похвастался в Instagram спонтанным снимком с отдыха на яхте.

В кадре Максим лежит на палубе в одних плавках. При этом он занял очень интересную позу - руки положил под голову, а ноги слегка раздвинул. Поклонники отметили, что Галкин выглядит потрясающе.

"Один день в Сочи. Днём солнце, вечером концерт. А завтра дождь, поэтому в Москву. Дождь везде одинаковый. Только увидел, что на фото волны передразнивают меня", - подписал фото Галкин.

"Волны передразнивают тебя, ты передразниваешь людей! Круговорот вещей в природе", "Ого, нагнал волну", "Ой, как-то вы неприлично, Максим, лежит. Наверное, потому что красиво", "Максим, теперь ты - моя эротическая фантазия", - пишут фаны в комментариях.

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Пугачева и Галкин познакомились на съемках клипа песни Примадонны "Будь или не будь", которые проходили 20 лет назад. 23 декабря 2011 года они официально поженились. Для Пугачевой это уже пятый брак. Ранее она была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Стоит отметить, что Галкин и Пугачева воспитывают 8-летних двойняшек от суррогатной матери - Лизу и Гарри, которые в этом году пошли во второй класс. Также у Примадонны есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

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Автор: Диана Могилевич