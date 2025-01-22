После нервного срыва на фоне смерти бывшего предательницу выписали из больницы.

Украинская певица, которая предала Украину и уехала жить и работать в РФ и молчит о войне, Анна Седокова попала в отделение полиции в России. Произошло это после самоубийства ее экс-супруга - баскетболиста Яниса Тиммы. Российские правоохранители начали расследование смерти спортсмена, который покончил с собой в декабре 2024 года.

Как сообщают пропагандистские СМИ, исполнительница была на допросе относительно самоубийства ее бывшего. Сейчас предательницу не подозревают в смерти баскетболиста. Она привлечена к делу в качестве свидетеля.

"Анна опрошена в качестве свидетеля. Никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Она не допрошена, у нее взяли объяснения. Это абсолютно разные вещи", - сказал криминалист.

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По данным росмедиа, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления и пытаются найти любые доказательства или подтверждения причастности посторонних лиц к смерти Тиммы. Телефон баскетболиста находится в полиции и его проверяют специалисты.

"Изучают все переписки, опрашивают людей, которые контактировали с ним перед трагедией в тот день. То есть ведется большая работа, о результатах говорить рано. Я не исключаю факт доведения до самоубийства. Если выяснится, что была переписка с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда, возможно, будет возбуждено дело о доведении до самоубийства", - добавил криминалист.

К слову, Янис покончил с собой 17 декабря. Ходили слухи, что он совершил самоубийство из-за экс-супруги. Он, мол, не мог пережить развод с Седоковой, который состоялся 9 декабря, а также ее измены. После смерти латвийца молчунья загремела в больницу. Однако, вероятно, сейчас ее уже вписали из клиники.

Напомним, ранее Анна Седокова показала реакцию своего сына на смерть экс-супруга. Одиозная певица также обратилась к поклонникам с призывом.

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