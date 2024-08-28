Ирма Витовская заметила, что начала все чаще слышать русский в столице.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Леся+Рома" Ирма Витовская поделилась, почему, по ее мнению, украинцы не хотят отказаться от русского. Артистка поделилась, как реагирует на язык страны-агрессора, когда слышит его в публичных местах.

Знаменитость не скрывает, что ее раздражает и тригерит, когда она сталкивается с русским после более 2 лет полномасштабной войны. По ее наблюдениям, в Киеве в частности, сейчас доминирует именно русский. Актриса считает, что граждане не переходят на украинский по простой причине - им лень.

"Удобно - это первый ответ", - подчеркнула артистка.

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Витовская говорит, что в ее окружении есть немало людей, которые общаются в быту на русском, но у них четкая проукраинская позиция и они помогают стране. Общаясь с такими людьми, Ирма говорит, что они каждый раз ищут причины, почему не отказываться от русского.

"Язык - это не главное. Путь к переходу на украинский должен быть длиннее, без принуждения. Они так привыкли. Есть военные, которые общаются на русском. Или хватаются за то, что "мы не должны отдавать россиянам этот язык". Но я знаю, что у 70% этих людей на самом деле основная причина - это просто личная лень. Потому что надо работать над собой и прилагать усилия", - убеждена актриса.

Напомним, ранее Ирма Витовская вспомнила, как РФ до войны насаждала свои нарративы. Она рассказала, как оккупанты начали зомбировать людей еще в 2004 году.

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