Звезда не скрывает, что ее охватила паника.

Украинская балерина Екатерина Кухар рассказала, что пережила очень жуткое событие. Сейчас она находится в Чили. Там, вместе с другими танцовщиками из Украины, звезда дала Гала-концерт. А ночью ее разбудило землетрясение.

Кухар рассказала в Stories на своей странице в Instagram, что проснулась от странного ощущения. Она впервые в жизни оказалась в эпицентре землетрясения магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера.

Балерина видела, как все вокруг нее начало шататься. Она находилась в квартире на 17-м этаже. В один момент ей стало настолько страшно, что она уже хотела бежать на улицу. Впрочем, уже через несколько минут землетрясение закончилось.

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"Мы на 17-м этаже. Невероятное такое ощущение, когда все шатается. Кровать, телевизор, лампы... Жуткое ощущение... Но две минуты и все, слава Богу, закончилось", - призналась балерина.

Что известно о Екатерине Кухар

Напомним, Кухар известна как строжайшая судья проекта "Танцы со звездами". Она - прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. Кухар удостоена звания заслуженной артистки.

Балерина замужем, она живет в браке с народным артистом Украины и партнером по танцам Александром Стояновым. У них двое детей. В начале полномасштабной войны Кухар рассказывала, что в первый день вторжения не была рядом с сыном и дочерью. Дети были в Киеве, а сама она находилась в Берлине.

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