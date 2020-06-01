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Акцент на синий: Моника Белуччи поразила сеть роскошным образом (фото)

09:20, 01 июня 2020
Звезды
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Моника Белуччи для Harper's Bazaar KZ / фото Instagram Моники Белуччи

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Снимок артистка опубликовала на свой странице в Instagram.

На фото Моника Белуччи позирует в синем облегающем полукомбинезоне с глубоким декольте. Поверх него надет бархатный тренч такого же королевского синего цвета с шалевым воротником. 

Свой образ Белуччи дополнила яркой красной помадой и выразительным макияжем глаз.

Поклонники актрисы усыпали ее комплиментами: "Красиво, как и всегда", "Это потрясающе", "Красивая женщина", "Красавица, так элегантно", - написали фолловеры.

Отметим, что это первая фотосессия Моники Белуччи для казахстанского издания Harper's Bazaar.

Как сообщал УНИАН, ранее Моника Беллуччи поделилась с подписчиками еще одним  снимком со своей новой фотосессии.

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Теги: #фото