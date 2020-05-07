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В блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе

08:53, 07 мая 2020
Звезды
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Сейчас актриса находится на карантине на юге Франции \ instagram.com/monicabellucciofficiel/

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Фотосет снимали еще до введения карантина для глянцевого журнала Harpers Bazaar KZ. Позировала Моника лежа в самой черной рубашке, полупрозрачных черных чулках и расстегнутом коричневом пальто. У звезды ровные волосы, а на лице красивый макияж и подчеркнуты блеском пухлые губы.

Фотосет снимали еще до введения карантина для Harpers Bazaar \ instagram.com/monicabellucciofficiel/

Ранее итальянская актриса показывала кадры со съемок для французского Madame Figaro, а в интервью рассказывала о жизни на самоизоляции с дочерьми, передает ТСН.

Сейчас Моника вместе с 9-летней дочерью Леони и 15-летней Девой переехали на юг Франции, для того чтобы три месяца жить, как говорит актриса, "в заключении". Звезда рассказала, что сейчас испытывает большое уныние в связи с ситуацией с пандемией коронавируса в мире, но надеется на лучшее.

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Теги: #актриса