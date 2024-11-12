Артист признался, что уже знает пол будущего малыша и раскрыл, когда Ирина будет рожать.

Известный украинский певец Дмитрий Монатик впервые за долгое время прокомментировал третью беременность своей жены Ирины, о которой они объявили в августе этого года. Исполнитель рассказал, как его сыновья отреагировали на предстоящее пополнение в семье.

По словам артиста, они с любимой уже очень ждут появления третьего малыша. Он убежден, что с рождением ребенка их жизнь изменится и у них начнется новый этап.

"Для меня рождение детей - это новый этап в жизни. Ты взрослее, это новый опыт, это новая жизнь, которая дарит тебе тоже новую жизнь каждый раз", - считает знаменитость.

Роды Ирины состоятся уже в ближайшее время. Сейчас женщина находится на последних неделях беременности. Монатик признался, что они с избранницей уже знают пол будущего малыша, но пока не хотят его раскрывать. Звездные супруги отказались от громких гендер-пати и узнали, кто у них родится, только вдвоем, вероятно, во время УЗИ.

"Я не то что против гендер-пати. Это круто, это классно, когда люди собираются, получают такие эмоции. Мы не почувствовали, что нам это необходимо. Пришли и вместе узнали", - рассказал артист.

Как известно, пара состоит в браке с 2012 года. Они воспитывают двух сыновей: 9-летнего Даниила и 7-летнего Платона. Звезда говорит, что старший сын радостно отреагировал на предстоящее пополнение в семье, а вот младший не сразу обрадовался этой новости. Дмитрий рассказал, что Платон наслаждался статусом самого младшего члена семьи и поэтому не хотел, чтобы в их семье появился кто-то еще. Однако Ирина с певцом убедили сына, что быть средним - это тоже прекрасно.

"Даня очень обрадовался, Платон немного расстроился, потому что ему нравилось быть самым младшим в семье. Теперь он понимает, что он не самый младший. Но мы объяснили, что это очень круто быть вторым. А потом он такой: "Я так жду, когда уже". Пацаны ждут", - поделился артист.

Напомним, ранее Монатик довел до слез новой песней о боли утраты. Дмитрий презентовал лирическую композицию "Навсегда".

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