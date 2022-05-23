Старшая дочь украинской певицы Алина Белькевич окончила школу в Майами.

Анна Седокова, которая родилась и выросла в Киеве, а затем долгие годы жила и работала в России, за последние три месяца так и не нашла времени (и желания) поддержать свою Родину, на территории которой идет война. Однако успела посетить выпускной вечер 17-летней дочери в США. Тем, что Алина окончила школу в Майами, она похвасталась в Instagram .

"Это были безумные 12 лет, но за них я столько всего узнала и так повзрослела, что даже плохие моменты мне сейчас кажутся крутыми", - призналась дочь Седоковой.

На одном из фото с выпускного она позирует с мамой. Видно, что Анна перекрасилась в блондинку и кардинально сменила имидж.

Напомним, Астафьева едва сдерживая слезы "прошлась" по Повалий и другим звездам-молчунам.

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