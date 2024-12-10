Софийка была очень довольна процессом.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно поразила сменой имиджа. Уже активно готовится к новогодним праздникам вместе со своей 4-летней дочкой Софией. Артистка поделилась трогательными моментами подготовки к праздникам в своем Instagram.

На видео, которое опубликовала Могилевская, можно увидеть большую елку, которую она приобрела для своего просторного дома. Маленькая София с нетерпением взялась распаковывать новогоднюю красавицу, пытаясь разрезать сетку ножницами. Конечно, мама не оставила дочь без помощи и, взяв ее на руки, помогла справиться с задачей.

Певица призналась, что стремится подарить своим детям настоящий праздник, наполненный радостью и волшебными моментами. Она убеждена, что счастливые глаза детей и их вера в чудеса вдохновляют взрослых и придают им силы.

"Детство должно быть полно радости, тепла и волшебных моментов, которые они запомнят на всю жизнь", - подчеркнула Наталья.

Этот трогательный пост певицы вызвал шквал положительных эмоций у ее поклонников. Многие отметили, что именно такие семейные моменты являются самыми ценными, особенно в это непростое время.

Наталья Могилевская воспитывает двух дочерей - 13-летнюю Мишель и 4-летнюю Софию. Певица активно делится моментами своего материнства с поклонниками, показывая, как проводит.

Напомним, Наталья Могилевская впервые рассказала, как познакомилась со своим мужем.

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