Женщина 13 лет в браке с хореографом Андреем Дикими и воспитывает с ним трех общих дочерей.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая в этом году стала в третий раз мамой, ответила на вопрос о будущем пополнении в семье. В частности, она рассказала, планируют ли они с мужем Андреем Диким еще детей.

Не секрет, что сейчас звездная пара воспитывает трех дочерей: 12-летнюю Диану, 6-летнюю Полину и 9-ти месячную Аделину. Поэтому пока, по словам Лилии, они с любимым ничего не загадывают на будущее, хоть и не исключают возможности стать родителями еще сыночка.

"Я не знаю, как будет... В этом вопросе, мне кажется, ничего нельзя мечтать или планировать", - отметила Ребрик в проекте "Тур зірками".

43 летняя телеведущая добавила, что никогда не мечтала, что будет мамой трех девочек. И даже перед рождением младшей дочери думала, что может в их семье появится сын.

"Я никогда бы не могла подумать, что у меня будет три дочери. Я единственная в семье, которая где-то в глубине души думала: "Ну, может все же почувствовать, что оно такое быть мамой мальчика". Но все мои болели за девочку, там такая была группа поддержки. И на самом деле это большое счастье и неважно девочки или мальчики".

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко - Инна - заговорила о пятом ребенке.

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