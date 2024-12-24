Инна также рассказала о своих колебаниях относительно пополнения в семье.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогерша Инна - заговорила о планах пополнения их семьи.

Звездные супруги уже воспитывают двух биологических и двух усыновленных детей. Однако, по словам женщины, они на этом не будут останавливаться. В будущем в семье Мирошниченко может появиться еще один член семьи.

"Безусловно, да. Но нужна пауза. Мы с Тимуром об этом говорим", - отметила женщина в интервью Славе Демину.

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Инна добавила, что пока они с мужем не решили, каким образом это произойдет. Она колеблется между вариантом родить самостоятельно или снова подарить ребенку из детского дома полноценную семью.

"У нас пока есть колебания - пятого родить сердцем или биологически. Или гены продолжить, потому что надо воспроизводить украинский генофонд, но в то же время есть дети, которым нужна помощь. По-разному меня колеблет. Каждый раз, когда вижу детей лишенных родительской опеки, то думаю, что - нет, надо усыновить. Потому что сначала надо дать этим семью. А с другой стороны - надо улучшать популяцию. И это эгоцентрично, но каждому из нас хочется оставить что-то после себя максимально в большом количестве. Поэтому точно хотим, но пока не хватит ресурса на еще одного ребенка, его некуда размещать".

К слову, Инна и Тимур Мирошниченко имеют биологическую 6-летнюю дочь Мию и 5-летнего сына Марко. В прошлом году они усыновили мальчика Марселя, которому 3 года, а в этом году их семья пополнилась 9-летней девочкой Ангелиной.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко откровенно рассказала об адаптации усыновленных детей в их семье.

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