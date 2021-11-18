По словам певицы, на проекте она будто бы прошла через "мясорубку".

Украинская певица Евгения Власова раскрыла подробности участия в шоу "Танцы со звездами", из которого она выбыла после восьмого эфира. Оказалось, артистка принимала участие в проекте не бесплатно, ей платили гонорар.

Об этом она рассказала в прямом эфире во время интервью со скандальным журналистом Отаром Кушанашвили.

По словам певицы, участие в проекте для нее много значит, хотя и было очень непростым. Власова утверждает, что будто бы прошла через "мясорубку", шоу отняло у нее много сил, как физических, так и эмоциональных.

Говоря о проекте, Кушанашвили отметил, что он соглашается на такие шоу только ради денег, так как они становятся для него серьезным испытанием. В ответ на это Власова внезапно заявила, что она получала гонорар за участие в "Танцах со звездами".

"Мне платили гонорар... Но дело в том, все-таки это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала", - отметила певица.

По словам артистки, единственной причиной, которая заставила ее принять приглашение на проект, была ее "сумасшедшая" любовь к танцам. Тем не менее она признается, что участие в "Танцах со звездами" далось ей непросто. Но она все равно рада тому, что решилась пойти на проект и наконец показала публике, что ее не стоит ассоциировать с больной и страдающей женщиной.

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Автор: Полина Кузенко