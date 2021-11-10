Певица половину номера танцевала с водой во рту.

Украинская певица Евгения Власова рассказала, как во время одного из номеров на "Танцах со звездами" с ней произошла курьезная ситуация.

В начале танца звезда должна была сделать глоток вод, но успела ее проглотить. Поэтому ей пришлось танцевать с водой во рту и ждать подходящего момента, чтобы таки глотнуть ее.

"Был один смешной, но не смешной момент! На одном из фото можно увидеть, что тот глоток воды, который я должна была выпить в начале номера, выпить я не успела и какое-то время танцевала с водой во рту, подбирая момент, когда же я смогу его безопасно проглотить. Вот так-то. Прямой эфир он такой", - написала Власова.

Читайте такжеPeople назвал самого сексуального мужчину года (фото)Напомним, Евгения Власова танцевала в паре с хореографом Максом Леоновым. После восьмого выпуска "Танцев со звездами" пара покинула проект.

Как сообщал УНИАН, Евгения Власова обрадовалась вылету из проекта. Певица заявила, что она очень устала от шоу и всего шоу-бизнеса в целом.

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Автор: Диана Могилевич