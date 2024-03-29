Это произошло в начале войны.

Звездный визажист Егор Андрюшин, который работает с Ириной Билык, Натальей Могилевской, Олей Цибульской и другими представителями шоу-бизнеса, рассказал о том, как оккупанты уничтожили его дом.

Парень говорит, что они чудом остались живыми с родителями. Все его вещи сгорели от российских ракет.

"У нас разбомбили полностью в Буче дом, машину, все вещи, все фотографии. Мы выехали на следующий день 25-го числа и мама с папой вообще не хотели уезжать, потому что их дом - это наследство. Они там делали постоянно ремонт, в теплице сажали картошку, хотя у меня родители современные, но они за правильное питание. Я им постоянно говорил: "Покайфуйте, поживите для себя, отдохните", но они делали свое. Начинается война и папа вообще не хочет ехать. И мы сидим в подвале и бахкает очень сильно, там уже Гостомель, Ворзель туда уже ракеты полным ходом и у нас на соседний участок прилетела ракета, но папа это скрыл от нас", - рассказал Егор в программе "Слава+".

Однако ему удалось уговорить родителей уехать из опасного места. Этот момент, который спас им жизнь, звездный визажист вспоминает так:

"У меня тогда в машине не было вообще бензина. Тогда были такие очереди, мне было реально страшно самому ехать за рулем. И мы приняли решение уже на следующий день - я заставил папу с мамой поехать на Западную. Мы поехали на родительской машине взяли с собой один чемодан, мама еще один, а папа не взял вообще ничего и через несколько часов телефонный звонок и говорит сосед: "Я вижу, как у вас горит, крыша падает".

Родители не могли поверить в это, также и парень, пока не увидел видео с места происшествия.

"Когда я увидел в ТiкТок что там происходило... Это просто был полный трэш и моя крестная на то время жила рядом и она осталась там. Чудом ее дом как-то что-то там осталось, какие-то остатки от того дома", - добавил Егор.

Напомним, ранее стало известно дома каких звезд уничтожили и ограбили оккупанты.

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