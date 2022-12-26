Певица с 2014 года живет и гастролирует в РФ. С 24 февраля 2022-го она не проронила ни слова о полномасштабной войне в Украине.

Ани Лорак, предавшая Украину и продолжившая гастролировать в России, вдруг вспомнила о семейных ценностях и о родственниках в родной стране. Этим, конечно, опальная певица открыла ящик Пандоры в сети. Пользователи негодуют, как можно молчать об убийствах путинскими военными мирных украинцев.

Вместо осуждения развязанной Кремлем войны Лорак "шлет" в Instagram "лучшие пожелания и любовь":

"Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому!".

Сопроводила свой пост молчунья о полномасштабной войне своим фото на фоне новогодней елки. Предательница позирует в пуховике и джинсах, на ее лице - макияж, волосы распущены.

Почему Ани Лорак регулярно "разносят" в сети

В 2014 году певица решила уехать из Украины, она живет и гастролирует в России. Среди ее друзей - известные артисты-путинисты, например, Филипп Киркоров.

Ани Лорак цинично молчит о войне в ее родной стране. Напомним, Каролина Куек родилась и выросла в Черновицкой области. В Украине она обрела популярность, но из-за ее позиции она теперь - опальная артистка здесь.

Каждый пост исполнительницы - повод для гневных комментариев под ним. Украинцы возмущены тем, что она не осуждает преступные действия России, что не поддерживает соотечественников.

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