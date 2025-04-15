Певица Мия Рамари призналась, что сейчас проходит лечение у психотерапевта.

Украинская певица Мия Рамари, которая стала известна благодаря нашумевшему хиту "Між сірими днями", откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем. Девушка призналась, что у нее было расстройство пищевого поведения, следствием которого стала булимия.

В интервью для Славы Деминой исполнительница поделилась, что в 19-летнем возрасте она резко набрала вес из-за стресса. На тот момент ее вес составлял примерно 85 килограммов. Артистка была недовольна своим внешним видом, а также лишние килограммы негативно повлияли на ее здоровье. Из-за этого звезда сети решила похудеть.

Сначала, по ее словам, она начала вести здоровый образ жизни и худела без вреда для организма. Однако позже все изменилось, когда Мия Рамари начала считать калории. Она говорит, что делала это постоянно, по несколько раз в день, и не могла остановиться. Девушка чувствовала вину за съеденную пищу и не могла сделать перерыв в подсчете калорий даже на три дня.

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"Я просто не могла остановиться, потому что это какое-то постоянное чувство вины. Это чувство вины ни за что, за то, что ты поел, за то, что ты хочешь жить, за то, что ты человек, который хочет жить и поесть просто. Я пробовала удалять эту программу, которая на телефоне, с подсчетом калорий. Меня хватило на три дня. На третий день у меня уже началась ломка, я не могла ничего есть, не зная сколько калорий", - поделилась певица.

Сейчас 22-летняя исполнительница проходит лечение. Она сама обратилась к врачам за помощью. Медики назначили ей антидепрессанты. Мия Рамари добавила, что сейчас ей лучше и ей удалось наладить свой режим и потребление пищи, а также решить некоторые проблемы со здоровьем.

"Я обратилась к врачу и мне сказали, что надо и вес набирать, и есть нормально, и пить гормональные таблетки, и антидепрессанты. Я лечусь. Я уже на стадии, когда все плюс-минус хорошо. Я пью антидепрессанты и мне лучше, чем было до этого. Я думала, что я смогу без них как-то сама себя убедить, но не получилось и надо было обратиться за помощью. Я рада, что я это сделала", - сказала артистка.

К слову, сейчас Мия Рамари учится в музыкальной консерватории во Львове. Она начала свою музыкальную карьеру еще два года назад, выпустив несколько синглов, которые завирусились в сети. В частности, "Нема любові", "Не відчуваю зими", но наибольшую славу ей принес хит 2025 года "Між сірими днями". Также девушка преподает вокал.

Напомним, ранее Анна Тринчер призналась, что у нее было расстройство пищевого поведения. Артистка дала совет поклонникам относительно способа питания и рассказала, как поборола РПП.

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