Артистка грубо высказалась в сторону украинцев.

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Ольга Романовская, которая вышла замуж за российского бизнесмена, попала под волну хейта, она "прошлась катком" по украинцам. Дело в том, что ранее певица открыто выступала против войны в Украине, но сейчас ее поведение резко поменялось и всю свою агрессию знаменитость направляет в сторону украинского народа.

На этом акцентировал внимание блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале.

"Я не язык в ж*пу засунула. Я просто не принадлежу к тому стаду, которое считает, что надо хаять всех, и это спасет страну. Меня арестовывали за страну, и суд у меня был. И живу я в Эмиратах. А даже если и в России, то и это мое дело. Моих родных и многих людей, кому тупо нет, за что жить, лечить и кормить своих детей в Украине, обеспечивает именно мой русский муж. Поэтому самое время вам засунуть язык в ж*пу и передать это пожелание вашим таким же недалеким оппонентам", - гневно высказалась артистка.

Ольга считает, что не стоит совать нос к ее делам и интересоваться, где она живет – в России или в Эмиратах. Также артистка подчеркнула, что ее обеспечивает российский мужчина-бизнесмен.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Романовская находилась в Москве.

Что известно об Ольге Романовской

В начале 2006 года в группе "ВИА Гра" появилась вакансия. Надежда Мейхер отказалась от дальнейшего участия в проекте, поэтому ее место по результатам кастинга заняла Ольга Корягина.

На тот момент девушка была студенткой третьего курса Николаевского филиала Киевского национального государственного университета культуры и искусства на факультете декоративно-прикладного искусства по специальности обработка ткани.

Когда артистка была в составе группы "ВИА ГРА", она встретила своего будущего мужа-бизнесмена Андрея Романовского, который родом из Одессы.

Долгое время она проживала в России и стала первой, кто публично выступил против войны в Украине. За это ее арестовали и судили, однако Романовскую удалось освободить.

После всех перипетий артистка уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты.

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