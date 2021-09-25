Звезды расстались после года свиданий.

Голливудский актер Том Круз решил разорвать отношения с актрисой Хейли Этвелл, с которой они вместе снимаются в седьмой части ленты "Миссия невыполнима".

Звезды расстались после года свиданий, сообщает The Sun.

Издание утверждает, что 59-летний Круз и 39-летняя Этвелл хотят сохранить дружеские отношения после расставания.

"Это был очень напряженный период совместных съемок. Они действительно хорошо ладили, но по мере того, как последний фильм подходил к концу, они решили вернуться к дружбе", - сообщил источник издания.

Также сообщается, что у обеих график съемок очень плотный, и у Круза есть много других обязательств.

"Миссия невыполнима 7": что известно

"Миссия невыполнима 7" - это предстоящий американский приключенческий боевик, режиссёром и сценаристом которого выступает Кристофер Маккуорри. Главную роль сыграет Том Круз. Также к актерскому составу присоединились Винг Рэймс, Генри Черни, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Анджела Бассетт и Фредерик Шмидт и другие.

Компания Paramount Pictures выпустит фильм в прокат 30 сентября 2022 года, а через 45 дней - на Paramount+.

Сюжет. Самому опытному и ценному агенту ЦРУ Итану Ханту в этот раз придется столкнуться с непреодолимой угрозой, в лице злодея высочайшего уровня, с которым Итану еще не доводилось встречаться.

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Автор: Виолетта Орлова