Анна Неплях вспомнила о своем прошлом в программе "Светская жизнь".

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и экс-участница шоу "Холостяк" Анна Неплях дала откровенное интервью ведущей Екатерине Осадчей.

Девушка еще в период участия в романтическом реалити говорила о том, что экс-бойфренд поднимал на нее руку. Так, Осадчая решила расспросить об этом девушку, так как этим эксом оказался сын известных украинских чиновников.

"Хочу сказать, что когда ты прекращаешь быть жертвой - ты прекращаешь об этом говорить", - сказала Неплях, добавив, что их отношения закончились три года назад.

Также девушка призналась, что писала заявление в полицию и хотела получить с бывшего кругленькую сумму за моральный и физический ущерб. Но ей таки удалось его простить, так как она очень его любила. В результате Неплях забрала заявление и окончательно порвала со своим возлюбленным.

Читайте также"Меня может нагибать только муж": Илона Гвоздева резко высказалась о "Танцах со звездами"Напомним, 27-летняя участница телешоу "Холостяк" Анна Неплях победила в финале украинского отбора "Мисс Украина – Вселенная 2021", который прошел в "Fairmont Grand Hotel" в Киеве вечером 15 октября.

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Автор: Диана Могилевич